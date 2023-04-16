Улан-удэнка добровольно отдала 2 миллиона в руки мошенникам

По состоянию на 14 апреля 2023 года жертвами интернет-преступников стали еще 520 жителей республики (+57 за последнюю неделю).Причиненный ущерб составил 118,8 млн рублей (+14,9 млн рублей за последнюю неделю).Преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты. Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги, покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми и так далее.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,2 млн. рублей.Так, жительница г. Улан-Удэ с целью получения денежного дохода от инвестиций оставила заявку со своими данными на сайте компании в сети «Интернет». Спустя непродолжительное время ей поступил телефонный звонок неустановленного лица, мужчина представился сотрудником инвестиционной компании. Звонивший пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести деньги на указанный им банковский счет. Женщина оформила в банке кредит и перевела денежные средства в размере 2,2 млн рублей на счет мошенника.- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре Бурятии.