В Улан-Удэ во время тушения пожара обнаружили тело мужчины

За минувшие сутки пожарные ликвидировали в Бурятии 58 техногенных пожаров. Так, накануне, около 6 часов вечера подразделения ГПС Республики Бурятия, добровольные пожарные СП Хасуртайское, работники лесхоза и местные жители тушили жилой дом и надворные постройки в селе Тэгда Хоринского района. Во время тушения пожара термические ожоги кистей рук и голени получил подросток 2010 года рождения. Спустя час после начала тушения огонь полностью ликвидировали. Огнем уничтожены жилой дом и надворные постройки двух соседних участков на общей площади 148 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.Очередное сообщение о пожаре на улице Терешковой в Улан-Удэ поступило после полуночи. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России к месту пожара - горел нежилой многоквартирный дом. Чуть больше полутора часов потребовалось для полной ликвидации возгорания на площади 100 кв. м. Во время тушения в одном из помещений обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего устанавливается. Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.ГУ МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.- Научите этому ваших детей, расскажите им, как действовать при пожаре. Повторите с ними телефоны экстренных служб. Уберите из свободного доступа спички и другие источники огня. Ни в коем случае не растапливайте печи горюче-смазочными материалами, не поручайте топку печи несовершеннолетним детям. Не допускайте перекала печи и своевременно производите обслуживание отопительной системы. В случае обнаружения пожара, в первую очередь, вызовите пожарные подразделения по номеру 101 или 112 и организуйте эвакуацию, - призывают в МЧС по РБ.Фото: Pixabay.com