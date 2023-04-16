Происшествия 16.04.2023 в 13:30

В Улан-Удэ во время тушения пожара обнаружили тело мужчины

Личность погибшего устанавливается
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ во время тушения пожара обнаружили тело мужчины
За минувшие сутки пожарные ликвидировали в Бурятии 58 техногенных пожаров. Так, накануне, около 6 часов вечера подразделения ГПС Республики Бурятия, добровольные пожарные СП Хасуртайское, работники лесхоза и местные жители тушили жилой дом и надворные постройки в селе Тэгда Хоринского района. Во время тушения пожара термические ожоги кистей рук и голени получил подросток 2010 года рождения. Спустя час после начала тушения огонь полностью ликвидировали. Огнем уничтожены жилой дом и надворные постройки двух соседних участков на общей площади 148 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. 

Очередное сообщение о пожаре на улице Терешковой в Улан-Удэ поступило после полуночи. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России к месту пожара - горел нежилой многоквартирный дом. Чуть больше полутора часов потребовалось для полной ликвидации возгорания на площади 100 кв. м. Во время тушения в одном из помещений обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего устанавливается. Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. 

ГУ МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. 

- Научите этому ваших детей, расскажите им, как действовать при пожаре. Повторите с ними телефоны экстренных служб. Уберите из свободного доступа спички и другие источники огня. Ни в коем случае не растапливайте печи горюче-смазочными материалами, не поручайте топку печи несовершеннолетним детям. Не допускайте перекала печи и своевременно производите обслуживание отопительной системы. В случае обнаружения пожара, в первую очередь, вызовите пожарные подразделения по номеру 101 или 112 и организуйте эвакуацию, - призывают в МЧС по РБ.  

Фото: Pixabay.com

Теги
происшествия

Все новости

В Улан-Удэ во время тушения пожара обнаружили тело мужчины
16.04.2023 в 13:30
В Улан-Удэ детская площадка напоминает кадр из фильма ужасов
16.04.2023 в 13:17
Спортсмен из Бурятии взял золото Чемпионата России
16.04.2023 в 12:48
Улан-удэнка добровольно отдала 2 миллиона в руки мошенникам
16.04.2023 в 12:15
В Бурятии празднуют Светлую пасху
16.04.2023 в 11:16
Рубль пошел по нехорошей дорожке
16.04.2023 в 08:00
Бегство не панацея
16.04.2023 в 07:00
В Бурятии стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства на 2024 год
15.04.2023 в 18:55
В Заиграевском районе капитально отремонтируют спортивный комплекс Дельфин
15.04.2023 в 18:11
Главу Северо-Байкальского района признали виновным в халатности
15.04.2023 в 17:43
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
Улан-удэнка добровольно отдала 2 миллиона в руки мошенникам
Она планировала заработать на инвестициях
16.04.2023 в 12:15
Главу Северо-Байкальского района признали виновным в халатности
Игорь Пухарев вернёт государству 7 миллионов рублей за песок
15.04.2023 в 17:43
Житель Мухоршибирского района проведёт 8 лет в колонии строгого режима
За несколько часов до Нового Года он до смерти забил приятеля табуретом
15.04.2023 в 16:59
Житель Мухоршибирского района проведёт 12 лет в колонии строгого режима
Год назад он жестоко зарезал своего знакомого и украл телефон
15.04.2023 в 16:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru