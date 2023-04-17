В Бурятии пьющего водителя упекли в колонию за истязание жены

«Находясь дома в нетрезвом виде, мужчина на почве ревности, демонстрируя кухонный нож, угрожал убить жену, а после облил женщину горячей водой», - рассказали в прокуратуре Бурятии.





Райсуд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вынесенный приговор гособвинитель посчитал слишком мягким и обжаловал его.



Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя. Сельчанин, ранее дважды условно осужденный за пьяное вождение, в период испытательного срока совершил новое преступление.«Верховный суд Бурятии признал представление прокурора обоснованным, в том числе доводы о наличии в действиях осужденного признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По совокупности приговоров виновному назначено 4 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима», - отметили в прокуратуре республики.Фото: pixabay.com