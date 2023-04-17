Происшествия 17.04.2023 в 09:45

В Бурятии пьющего водителя упекли в колонию за истязание жены

Мужчина угрожал убить супругу и облил её горячей водой
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьющего водителя упекли в колонию за истязание жены
Еравнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя. Сельчанин, ранее дважды условно осужденный за пьяное вождение, в период испытательного срока совершил новое преступление.

«Находясь дома в нетрезвом виде, мужчина на почве ревности, демонстрируя кухонный нож, угрожал убить жену, а после облил женщину горячей водой», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Райсуд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вынесенный приговор гособвинитель посчитал слишком мягким и обжаловал его.

«Верховный суд Бурятии признал представление прокурора обоснованным, в том числе доводы о наличии в действиях осужденного признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По совокупности приговоров виновному назначено 4 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима», - отметили в прокуратуре республики.

Фото: pixabay.com
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