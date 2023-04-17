Происшествия 17.04.2023 в 18:57

В Улан-Удэ арестовали водителя, сбившего женщину

Любитель быстрой езды заявил, что покинул место ДТП, потому что испугался
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ арестовали водителя, сбившего женщину
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя, который в минувшую пятницу сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Им оказался 24-летний горожанин. Парень пояснил, что испугавшись содеянного, сбежал с места аварии.

«Молодой человек имеет стаж вождения 1.5 года, однако за последний год более 25 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. За оставление места ДТП суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на двое суток», - сообщили в МВД Бурятии.

По факту ДТП продолжается проверка. Пострадавшую женщину после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, 14 апреля около 10 утра на проспекте Строителей в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Соарер» темно-синего цвета сбил на женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся. Водителя объявили в розыск. Вечером того же дня по сообщению бдительных граждан автомобиль нарушителя со следами ДТП был обнаружен на улице Тобольской.



Фото: МВД Бурятии
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