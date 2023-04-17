В Улан-Удэ бандиты грабили сутенеров

«С февраля 2020 по апрель 2021 года злоумышленники совершили ряд разбойных нападений на своих жертв, а также под угрозой применения насилия вымогали у них деньги и регулярно получали часть их дохода. Помимо этого с целью убийства одного из потерпевших, отказавшегося платить деньги, вооруженный участник банды напал на него в безлюдном месте и выстрелил из обреза по машине, в которой находился еще один человек. Убийство не удалось по независящим от нападавшего причинам, так как потерпевший успел отъехать. Из-за этого заряд дроби не попал в цель, а пробив боковое стекло, прошел в непосредственной близости от людей и не причинил ранений», - рассказали в следственном ведомстве.





В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении трех ранее судимых членов банды в возрасте 36-39 лет, обвиняемых сразу по нескольким статьям УК РФ. В их числе бандитизм, незаконное хранение оружия, разбой, вымогательство, умышленное повреждение чужого имущества и покушение на убийство общеопасным способом.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, ранее судимые мужчины, знакомые между собой по исправительным учреждениям, встретились после освобождения в Улан-Удэ и сколотили банду. В качестве цели для нападений и вымогательств они выбрали сутенеров, предоставляющих незаконные услуги в интимной сфере. Для совершения ряда преступлений они использовали обрез охотничьего гладкоствольного ружья.На след бандитов вышли сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии. Злоумышленников задержали.Суд признал всех фигурантов дела виновными и приговорил их к 17, 15 и 10 годам лишения свободы в колониях особого и строгого режима.Фото: Следственный комитет Бурятии