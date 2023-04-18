Происшествия 18.04.2023 в 09:48

В Бурятии осудили задавившего мужчину тракториста

Пьяный сельчанин перевозил знакомого на крыле трактора, и тот упал под колесо
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии осудили задавившего мужчину тракториста
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего тракториста из Мухоршибирского района, по вине которого погиб человек.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2022 года пьяный мужчина, не имеющий прав, ехал на тракторе «ХТ-244» вместе со знакомым 40-летним сельчанином, который расположился на крыле машины. В ходе движения по дороге между селами Гашей и Куготы пассажир упал на землю прямо под колесо трактора. Водитель переехал его, а после оставил место ДТП. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Тракториста приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Фото: pixabay.com
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