Происшествия 19.04.2023 в 10:04
В Улан-Удэ алкоголики сдавали квартиру наркоманам
Семейную пару осудили за организацию наркопритона
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в организации наркопритона.
«Супруги систематически предоставляли свою квартиру знакомым для изготовления и потребления наркотиков. За данную услугу они получали вознаграждение в виде спиртного», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Подсудимых признали виновными. Мужчину, с учетом опасного рецидива преступлений и непогашенной судимости за особо тяжкое преступление, приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. Женщине дали 2 года условно.
Фото: «Номер один»
«Супруги систематически предоставляли свою квартиру знакомым для изготовления и потребления наркотиков. За данную услугу они получали вознаграждение в виде спиртного», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Подсудимых признали виновными. Мужчину, с учетом опасного рецидива преступлений и непогашенной судимости за особо тяжкое преступление, приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. Женщине дали 2 года условно.
Фото: «Номер один»
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