В Улан-Удэ алкоголики сдавали квартиру наркоманам

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в организации наркопритона.«Супруги систематически предоставляли свою квартиру знакомым для изготовления и потребления наркотиков. За данную услугу они получали вознаграждение в виде спиртного», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Подсудимых признали виновными. Мужчину, с учетом опасного рецидива преступлений и непогашенной судимости за особо тяжкое преступление, приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. Женщине дали 2 года условно.Фото: «Номер один»