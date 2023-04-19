Происшествия 19.04.2023 в 13:53

Депрессивный житель Бурятии пытался угнать автомобиль

Пьяный мужчина хотел попасть домой, но оказался в полиции
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Текст: Константин Воронов
Депрессивный житель Бурятии пытался угнать автомобиль
В Бурятии полицейские задержали 34-летнего жителя Закаменского района, подозреваемого в попытке угона автомобиля.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина распивал спиртное напитки в различных питейных заведениях Закаменска. Ранним утром он решил угнать автомобиль со двора многоквартирного дома, чтобы доехать до своего улуса, расположенного в 10 километрах от райцентра. Гражданин разбил камнем окно и проник в автомобиль. Он попытался выключить сработавшую сигнализацию, открыв капот, но не смог. Спустя несколько минут злоумышленник, не добившись желаемого, покинул место происшествия.

Хозяйка обнаружила поврежденный автомобиль ранним утром. Она рассказала следователю, что не слышала сигнализацию – окна ее квартиры выходят на другую сторону дома. Ущерб от действий злоумышленника составил 27 тысяч рублей.

«Участковый установил личность угонщика и задержал его. Подозреваемый ранее не судим, не работает. Полицейским гражданин пояснил, что распивает спиртное из-за депрессии на фоне развода с супругой. По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: pixabay.com
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