Происшествия 19.04.2023 в 15:32

В Бурятии пьяный подросток ездил на автомобиле по селу

Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный подросток ездил на автомобиле по селу
Очередного пьяного подростка за рулем автомобиля задержали сотрудники ГИБДД Бурятии. Как сообщили в республиканском МВД, ночью 15 апреля в селе Бичура наряд ДПС обратил внимание на автомашину «Ниссан Куб», которая двигалась по улице Советской.

Полицейские остановили машину. В ходе проверки документов выяснилось, что за рулем находится пьяный подросток. 17-летний парень признался, что взял автомобиль у матери, чтобы покататься. Вместе с друзьями он выпил алкоголь, после чего поехал домой. На место происшествия пригласили мать подростка. В ее присутствии несовершеннолетний прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат составил 0,49 мг/л.

В отношении подростка-нарушителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Мать подростка – владелец машины – привлечена к административной ответственности за передачу автомобиля лицу, заведомо не имеющему прав.

В Госавтоинспекции отмечают сложившуюся в республике негативную тенденцию, когда подростки без ведома родителей, а иногда и с их согласия, берут транспортные средства и становятся участниками ДТП.

«В этом году с участием несовершеннолетних водителей, не имеющих прав, произошло 7 ДТП, в которых травмы получили 5 детей. Зарегистрированы 7 случаев, когда автомобилями управляли пьяные подростки», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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