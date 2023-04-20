Жительница Улан-Удэ ищет пропавшего сына

19 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от жительницы микрорайона Южный. Женщина сообщила, что 16 апреля ее несовершеннолетний сын Андрей Сокольников ушел из дома по ул. Бограда и до настоящего времени не вернулся.Был одет в черную куртку, черные штаны - джоггеры с белыми лампасами, черную толстовку с капюшоном и белые кеды.Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, рост 155-158 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные.При наличии какой-либо информации о подростке либо его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 43-02-02, 29-24-20, 8(914) 517-93-32 или 102 (112).