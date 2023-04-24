Житель Бурятии оболгал полицейского, чтобы спасти друга от «строгача»

В конце марта Гусиноозерский районный суд вынес решение по делу жителя Емельяна Захарова. Его осудили за взятку сотруднику тюрьмы. В этом же месяце прошло другое слушание – над его приятелем Григорием Максимовым. Того признали виновным за дачу ложных показаний. Звеном между этими приговорами стал начальник тюремного отдела Александр Оленников – кому и предназначалась взятка. Ситуацию осложняет то, что Александр якобы общался с осужденными и дружил с одним из них. Как случай привел всех троих в суд, расскажет «Номер один».Емельян Захаров попал в тюрьму в 2013 году за изнасилование с угрозой убийства. Ему дали восемь лет в колонии общего режима. Спустя три года тюремной жизни ему повстречался Григорий Максимов. Тот, в свою очередь, угодил за решетку за серию краж на семь лет. Мужчины нашли между собой общий язык и вскоре стали приятелями.В 2020 году Григорий вышел на свободу, но продолжал поддерживать отношения с Емельяном. Захарову вскоре тоже предстояло выйти на свободу – срок отбытия наказания оканчивался в 2021 году. За эти долгие годы за решеткой он успел обзавестись и другими связями, в том числе среди сотрудников колонии. Так, он выстроил приятельские отношения с начальником отряда отдела по воспитательной работе с осужденными Александром Оленниковым. Их «дружбу» в суде Емельян описывал следующим образом.«Между ними были хорошие дружеские отношения. Они общались, здоровались за руку, пили чай в кабинете, выражались нецензурными словами», - цитата из материалов суда.Александр Оленников нередко сам вызывал Емельяна Захарова в свой кабинет. Порою начальник делал послабления заключенному «другу» и позволял ему звонить из кабинета по телефону. К слову, именно одна из таких посиделок привела Захарова к новому сроку. Далее версия осужденного.Временами мужчины обсуждали ремонт – дело в том, что пока Емельян отбывал свой срок, он трудился внутри тюрьмы и каждый год принимал участие в ремонте колонии. Со слов осужденного, он передавал деньги начальнику отряда, а тот оформлял средства как спонсорскую помощь. За полгода до выхода Захаров не успевал окончить работы и как будто Александр Оленников начал его поторапливать. Дескать, надо уйти из колонии, оставив после себя хорошую память.Как-то раз Емельян и Александр за чаем продолжили тему ремонта. Оленников сказал заключенному, чтобы тот обратился за помощью к знакомым и занял у них деньги на «обновку» колонии. Затем дал ему два номера бывших сокамерников. К слову, один из них принадлежал упомянутому ранее Григорию Максимову. Услышав на линии голос товарища, Максимов согласился помочь.Позднее Емельян Захаров перечислил друзьям, что нужно передать в тюрьму: это недорогой телефон, 2 сим-карты и 20 тыс. рублей. Захаров уверял, что телефон нужен был ему только по освобождении и он не планировал использовать его на территории колонии, ведь это запрещено. Деньги хотел отдать на «благотворительный ремонт». Конечно, это все со слов Емельяна. Он же утверждал, что начальник отдела тюрьмы Александр Оленников как будто бы знал о его планах.«Телефон нужен был ему для того, чтобы при выходе из колонии у него имелась сотовая связь. Все деньги он намеревался потратить на ремонт, чтобы оставить о себе хорошую память в тюрьме. В колонии запрещено иметь сотовый телефон. Кроме того, у него не было необходимости в сотовом телефоне в колонии, поскольку он мог позвонить из кабинета Александра Оленникова, а также с разрешения начальника. Также он знал, что сотовый телефон найдут при проведении обысковых мероприятий», - говорится в приговоре.Однако все оказалось совсем не так. На суде выступил тот самый начальник отдела тюрьмы Александр Оленников, раскрыв некоторые детали.Как выяснилось, Оленников, несмотря на «погоны», действительно приятельски общался с Захаровым, но только в силу своей профессии. Как начальник отдела по воспитательной работе с осужденными, он обязан организовывать труд и отдых осужденных, проводить с ними воспитательную работу и так далее. С начала срока Захарова трудоустроили в тюрьме, и он вправду иногда заходил к Оленникову с неформальными разговорами. Учитывая, сколько лет Захаров сидел в тюрьме, неудивительно, что они часто общались. Но в тот роковой день Емельян злоупотребил хорошим отношением к нему и начал уговаривать Александра пронести мобильный в его камеру.«Захаров зашел к нему в кабинет, они обсудили рабочие вопросы, затем Захаров с его разрешения поговорил по стационарному телефону со своей сожительницей. После разговора Емельян предложил Александру Оленникову пронести на территорию колонии за денежное вознаграждение сотовый телефон. На это предложение Александр Оленников сразу конкретного ответа не дал, но предупредил Захарова, что данные действия незаконны и за это предусмотрена уголовная ответственность, после чего Емельян ушел», - рассказывают в суде.Ситуация повторилась неоднократно. После очередного разговора Александр Оленников написал рапорт начальству, что осужденный склоняет его к взятке. С согласования с начальством они задумали провести оперативный эксперимент и доказать преступные действия Захарова.Спустя время Емельян снова пришел к полицейскому в кабинет с той же просьбой. Подумав, что начальник отдела согласен на эту авантюру, он позвонил Григорию Максимову и назначил место встречи, а затем передал уполномоченному записку с номером друга.Зимним днем в одну из гостиниц Гусиноозерска приехал Григорий Максимов с двумя товарищами. Предварительно он отправил эсэмэску Александру Оленникову с текстом: «Я на месте». После сообщения начался оперативный эксперимент. Александр Оленников предварительно договорился с сотрудниками УФСИН, получил звуко- и видеозаписывающую аппаратуру и поехал на место встречи. Максимов ожидал его у входа в гостиницу с двумя друзьями.«Григорий Максимов передал ему упаковку из-под сотового телефона, в которой находился сотовый телефон и две сим-карты для передачи осужденному Емельяну Захарову, а также денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве взятки для него. После передачи ему указанных предметов все были задержаны сотрудниками УФСИН России по Республике Бурятия, после чего опрошены», - излагают в приговоре.Более того, как отмечал Оленников, проведение ремонта в колонии по инициативе осужденного невозможно, так как этим занимается специальный фонд.«Если осужденный хочет, то пишется рапорт на имя начальника учреждения, это согласовывается с начальником управления, все через индивидуального предпринимателя и оформляется как гуманитарная помощь. Емельян Захаров при беседах не пояснял ему, что хотел бы добровольно провести ремонт», - утверждал Александр Оленников.Интересен тот факт, что версия Григория Максимова тоже внесла хаос в и так затянувшийся процесс. Григорий наслаждался жизнью после освобождения из колонии. Однажды ему со стационарного телефона в колонии позвонил Захаров и посвятил в детали своего замысла: взять деньги, сим-карты, телефон и передать сотруднику полиции. Максимов другу отказать не смог.«На предложение Захарова он ответил согласием, при этом понимал, что за передачу взятки имеется уголовная ответственность. Кроме того, ему известно, что пронос сотового телефона на территорию колонии запрещен, но он решил помочь Емельяну», - пишут в суде.Григорий заранее купил необходимое и договорился с другими двумя друзьями. В их сопровождении он доехал до гостиницы и отдал коробку полицейскому. Там всех и задержали. Понимая, во что вляпался, Григорий Максимов в ходе предварительного следствия во всем признался и раскрыл все карты, поставив собственноручно подписи. Но на этом точка не поставлена.Спустя несколько месяцев Григорий Максимов резко изменил показания. Произошло это прямо в здании суда.«Он показал, что денежные средства вытащили у него из кармана сотрудники УФСИН РФ по Республике Бурятия при задержании и что они запугивали его, в связи с этим в ходе следствия дал иные показания», - рассказывают в приговоре.А со слов осужденного Емельяна Захарова, против него и вовсе ополчился весь правоохранительный коллектив, даже в лице его адвоката, а начальник тюремного отдела Александр Оленников якобы когда-то проносил наркотики на территорию тюрьмы.«Оглашенные показания подсудимый не подтвердил. Дополнительно показал, что записи в протоколах допросов «с моих слов записано верно, мною прочитано» он написал сам, но под диктовку следователя. Сами показания написаны следователем, он лишь подписал их. Адвокат при допросах все время находился за стеклянной перегородкой со следователем, а он сидел с другой стороны с оперативником, потому у него не было возможности для беседы с защитником. Он боялся давать правдивые показания, поскольку опасался морального и физического воздействия со стороны сотрудников колонии», - говорится в приговоре.Увы, видимо, товарищи не успели скоординировать свои версии. Во время допросов в их показаниях имелось множество нестыковок, вплоть до даты проведения всего мероприятия. Сначала во лжи признался Григорий Максимов. Он объяснил, что решил наврать, потому что хотел этим самым спасти своего друга от нового срока. Потом дело дошло и до Емельяна Захарова – преступник не учел, что даже «дружеские» беседы в кабинете Александра Оленникова были зафиксированы на аудио- и видеозаписях, а затем приобщены к делу.Неразбериха тянулась три года. По итогу Емельян Захаров остался дальше жить в тюрьме, но в более жестких условиях – ему дали четыре года строгого режима. Григорий, в свою очередь, отделался исправительными работами на 11 месяцев. О полицейском, попавшем в это дело, ничего неизвестно. Смеем предположить, что ему понадобилось время, чтобы прийти в себя от затянувшегося процесса.Фото: «Номер один»