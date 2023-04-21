Происшествия 21.04.2023 в 15:45

Житель Бурятии убил собутыльника костылем

Ссора между товарищами возникла в ходе распития алкоголя
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии убил собутыльника костылем
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Селенгинского района, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 28 февраля обвиняемый употреблял спиртное с двумя знакомыми в квартире в Гусиноозерске. Позже с одним из них на фоне алкогольного опьянения у мужчины произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе обвиняемый повалил противника на пол, после чего с силой нанес ему несколько ударов кулаками и костылем по голове. После этого собутыльники легли спать, оставив потерпевшего на полу и не оказав ему помощь. Спустя непродолжительное время от полученных травм тот скончался.  

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии плодятся свиньи
21.04.2023 в 16:13
«В глазах отца было отчаяние»
21.04.2023 в 16:05
В районе Бурятии вандалы поломали новую детскую площадку за 7 млн рублей
21.04.2023 в 15:59
В Бурятии на Озёрном ГОКе ввели в эксплуатацию карьер
21.04.2023 в 15:49
Житель Бурятии убил собутыльника костылем
21.04.2023 в 15:45
В Бурятию ввезено более 870 кг фальсификата сливочного масла
21.04.2023 в 15:32
Родным погибшего на СВО военнослужащего Виктора Елбонова вручены его награды
21.04.2023 в 14:29
В Бурятии на выходных ожидают до -20 градусов мороза
21.04.2023 в 14:24
Бурятия готовится к посевной с дефицитом семян и денег
21.04.2023 в 13:12
В Бурятии полицейские поблагодарили сельчанку за содействие в розыске
21.04.2023 в 13:05
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
«В глазах отца было отчаяние»
Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика в поселке под Новосибирском
21.04.2023 в 16:05
В районе Бурятии вандалы поломали новую детскую площадку за 7 млн рублей
Хулиганы испортили карусели, ступени и крепления
21.04.2023 в 15:59
В Бурятию ввезено более 870 кг фальсификата сливочного масла
В республике оно успело поступить в двенадцать соцучреждений нескольких районов
21.04.2023 в 15:32
В Бурятии полицейские поблагодарили сельчанку за содействие в розыске
Она отправилась на поиски 88-летней бабушки в лес, где и обнаружила старушку
21.04.2023 в 13:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru