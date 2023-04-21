Житель Бурятии убил собутыльника костылем

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Селенгинского района, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 28 февраля обвиняемый употреблял спиртное с двумя знакомыми в квартире в Гусиноозерске. Позже с одним из них на фоне алкогольного опьянения у мужчины произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе обвиняемый повалил противника на пол, после чего с силой нанес ему несколько ударов кулаками и костылем по голове. После этого собутыльники легли спать, оставив потерпевшего на полу и не оказав ему помощь. Спустя непродолжительное время от полученных травм тот скончался.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии