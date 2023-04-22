В районе Бурятии за сутки произошли 3 лесных пожара

21 апреля проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Баунтовском и Муйском районах. Два пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за линейных объектов.

«На тушении работали 79 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 136 га, из которых 5 - лесная площадь. Возгорание в Муйском районе ликвидировано»,

- сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Отметим, на утро 22 апреля продолжается работа по тушению 2 лесных пожаров в Баунтовском районе.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает – в Бурятии действует особый противопожарный режим. Под запретом выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях и т.д.