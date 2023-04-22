Происшествия 22.04.2023 в 14:24
В районе Бурятии за сутки произошли 3 лесных пожара
Пожарным удалось ликвидировать одно возгорание, тушение двух еще продолжается
Текст: Евгения Гармаева
21 апреля проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Баунтовском и Муйском районах. Два пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за линейных объектов.
«На тушении работали 79 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 136 га, из которых 5 - лесная площадь. Возгорание в Муйском районе ликвидировано»,
- сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Отметим, на утро 22 апреля продолжается работа по тушению 2 лесных пожаров в Баунтовском районе.Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает – в Бурятии действует особый противопожарный режим. Под запретом выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях и т.д.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
Фото: "Номер один"
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