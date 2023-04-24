Жительница Бурятии расцарапала лицо грабителю

Ночью в полицию поселка Каменск поступило сообщение о грабеже в отношении 58-летней женщины. На место происшествия немедленно выехал наряд Росгвардии Бурятии.Потерпевшая рассказала, что неизвестный, одетый во все черное, напал на нее со спины и начал душить, а после, завладев ее сумкой, сбежал. При этом в ходе борьбы женщина расцарапала грабителю лицо.«Росгвардейцы по описанию установили личность нападавшего - 31-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя. Правоохранители задержали его по месту жительства. У мужчины было расцарапано лицо, позже его опознала потерпевшая», - рассказали в Росгвардии БурятииЗлоумышленник признался, что похищенное имущество после нападения спрятал в сугробе в лесу на окраине поселка, после чего вернулся домой. Деньги, банковские карты, телефон и документы, находившиеся в сумочке, возвращены потерпевшей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии