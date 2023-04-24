Происшествия 24.04.2023 в 10:10

Жительница Бурятии расцарапала лицо грабителю

Злоумышленника задержали по горячим следам
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии расцарапала лицо грабителю
Ночью в полицию поселка Каменск поступило сообщение о грабеже в отношении 58-летней женщины. На место происшествия немедленно выехал наряд Росгвардии Бурятии.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный, одетый во все черное, напал на нее со спины и начал душить, а после, завладев ее сумкой, сбежал. При этом в ходе борьбы женщина расцарапала грабителю лицо.

«Росгвардейцы по описанию установили личность нападавшего - 31-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя. Правоохранители задержали его по месту жительства. У мужчины было расцарапано лицо, позже его опознала потерпевшая», - рассказали в Росгвардии Бурятии

Злоумышленник признался, что похищенное имущество после нападения спрятал в сугробе в лесу на окраине поселка, после чего вернулся домой. Деньги, банковские карты, телефон и документы, находившиеся в сумочке, возвращены потерпевшей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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