Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Бурятии

ДТП с пострадавшими произошло днем 23 апреля на 2-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 26-летняя девушка за рулем автомобиля «Тойота Королла» при повороте налево в селе Нижняя Иволга не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Премио».







В результате аварии травмы получили трое детей - девочки 3 и 9 лет из «Короллы» и 7-летний мальчик из «Премио». После осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили домой. Как отметили в Госавтоинспекции, девушка за рулем «Короллы» имела небольшой стаж вождения – всего 1 год.





Еще одно ДТП с пострадавшими случилось вечером в Улан-Удэ. На улице Шумяцкого вне зоны пешеходного перехода 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Атлас» сбил 65-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии