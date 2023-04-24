Происшествия 24.04.2023 в 12:38

Жители Бурятии продолжают устраивать пожары на кладбищах

В минувшие сутки горели кладбища в Кабанском и Прибайкальском районах
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии продолжают устраивать пожары на кладбищах
В Бурятии продолжается рост пожаров, связанных с загоранием сухой травы. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, только за прошедшие сутки 25 таких загораний. В результате огнем уничтожено более 60 га травы. В том числе, 2 возгорания произошли на кладбищах в Кабанском и Прибайкальском районах.

Как отмечают в агентстве, за аналогичный период прошлого  года было зафиксировано всего 6 случаев загораний сухой травы, площадь пожаров составила 5 га. В сравнении с прошлым годом количество загораний увеличилось в 4 раза, а площадь, пройдённая огнём, возросла в 10 раз.

«Все возгорания произошли по вине местных жителей, которые, несмотря на действующий особый противопожарный режим, продолжают пренебрегать правилами пожарной безопасности, а также продолжают сжигать сухую траву и мусор. В результате возникает угроза перехода огня на жилые дома и лес», - заявили в агентстве.

Фото: «Номер один»

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