В пригороде Улан-Удэ перевернулся внедорожник, погибла девушка

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в пригороде Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро», ехавший со стороны Аэропорта в направлении Сотниково, при обгоне совершил столкновение с попутно двигавшейся автомашиной «Тойота Филдер». После чего, не справившись с управлением, перевернулся.





«В результате аварии погибла 27-летняя пассажирка «Митсубиши». По имеющимся сведениям, она не была пристегнута ремнём безопасности», - рассказали в Госавтоинспекции.





В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что мужчина за рулем внедорожника не имел водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии