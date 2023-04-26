Происшествия 26.04.2023 в 09:21
В пригороде Улан-Удэ перевернулся внедорожник, погибла девушка
По предварительным данным, она не была пристегнута ремнём безопасности
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП произошло сегодня утром в пригороде Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро», ехавший со стороны Аэропорта в направлении Сотниково, при обгоне совершил столкновение с попутно двигавшейся автомашиной «Тойота Филдер». После чего, не справившись с управлением, перевернулся.
«В результате аварии погибла 27-летняя пассажирка «Митсубиши». По имеющимся сведениям, она не была пристегнута ремнём безопасности», - рассказали в Госавтоинспекции.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что мужчина за рулем внедорожника не имел водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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