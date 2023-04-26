В Улан-Удэ пьяная автоледи пыталась подкупить полицейских

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в покушении на дачу взятки.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2022 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 40-летней улан-удэнки. При проверке документов они обнаружили, что женщина пьяна.Чтобы избежать ответственности, женщина предложила полицейским взятку в размере 20 тысяч рублей. Однако правоохранители ответили отказом.Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.Фото: pixabay.com