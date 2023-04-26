Происшествия 26.04.2023 в 09:57

В Улан-Удэ пьяная автоледи пыталась подкупить полицейских

За несоставление протокола она предложила инспекторам 20 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяная автоледи пыталась подкупить полицейских
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в покушении на дачу взятки.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2022 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 40-летней улан-удэнки. При проверке документов они обнаружили, что женщина пьяна.

Чтобы избежать ответственности, женщина предложила полицейским взятку в размере 20 тысяч рублей. Однако правоохранители ответили отказом.

Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com
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пьяные водители взятка

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