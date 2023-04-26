В Бурятии задержали «партизана»

Почти месяц оперативники и участковые искали мужчину и, наконец, нашли.







26 марта в полицию Бичурского района поступило сообщение от 41-летней женщины о краже имущества из дома её матери в селе Елань. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.Полицейские выяснили, что в период отсутствия пенсионерки неизвестный взломал входную дверь в дом и похитил из жилища продукты, в том числе, два стегна мяса, крупы, соленья и банки с вареньем. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.Подозрение оперативников пало на 45-летнего местного жителя, который ранее скрылся от суда за совершение аналогичного преступления. По словам местных жителей, злоумышленник мог прятаться в лесу.«Подозреваемый показал место в лесу вблизи села Елань, где все это время скрывался. Мужчина построил шалаш, где жил вместе с сожительницей. Там правоохранители обнаружили часть похищенных продуктов питания и около 3,5 килограммов марихуаны. По словам злоумышленника, наркотики он собрал еще в октябре 2022 года и периодически употреблял. Мужчина нигде не работает, ранее был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи и незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.Фото: МВД Бурятии