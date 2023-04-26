Происшествия 26.04.2023 в 10:43
В Бурятии задержали «партизана»
Уголовник надежно обосновался в лесу, откуда совершал набеги на деревню
Текст: Константин Воронов
26 марта в полицию Бичурского района поступило сообщение от 41-летней женщины о краже имущества из дома её матери в селе Елань. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские выяснили, что в период отсутствия пенсионерки неизвестный взломал входную дверь в дом и похитил из жилища продукты, в том числе, два стегна мяса, крупы, соленья и банки с вареньем. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.
Подозрение оперативников пало на 45-летнего местного жителя, который ранее скрылся от суда за совершение аналогичного преступления. По словам местных жителей, злоумышленник мог прятаться в лесу.
«Подозреваемый показал место в лесу вблизи села Елань, где все это время скрывался. Мужчина построил шалаш, где жил вместе с сожительницей. Там правоохранители обнаружили часть похищенных продуктов питания и около 3,5 килограммов марихуаны. По словам злоумышленника, наркотики он собрал еще в октябре 2022 года и периодически употреблял. Мужчина нигде не работает, ранее был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы», - рассказали в МВД Бурятии.
По факту кражи и незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.
Фото: МВД Бурятии
Полицейские выяснили, что в период отсутствия пенсионерки неизвестный взломал входную дверь в дом и похитил из жилища продукты, в том числе, два стегна мяса, крупы, соленья и банки с вареньем. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.
Подозрение оперативников пало на 45-летнего местного жителя, который ранее скрылся от суда за совершение аналогичного преступления. По словам местных жителей, злоумышленник мог прятаться в лесу.
Почти месяц оперативники и участковые искали мужчину и, наконец, нашли.
«Подозреваемый показал место в лесу вблизи села Елань, где все это время скрывался. Мужчина построил шалаш, где жил вместе с сожительницей. Там правоохранители обнаружили часть похищенных продуктов питания и около 3,5 килограммов марихуаны. По словам злоумышленника, наркотики он собрал еще в октябре 2022 года и периодически употреблял. Мужчина нигде не работает, ранее был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы», - рассказали в МВД Бурятии.
По факту кражи и незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.
Фото: МВД Бурятии
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