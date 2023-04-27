В Улан-Удэ мужчина разгуливал по кладбищу с ножом

В Улан-Удэ сотрудники МАУ «Специализированная служба» на кладбище «Центральное» заметили подозрительного мужчину, гуляющего с ножом в руках. Пройдя на середину кладбища, он лег на землю, а на вопросы работников кладбища пригрозил ножом.«Прибывшие на место полицейские полиции изъяли у мужчины нож, а скорая помощь увезла его в медицинское учреждение. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято правовое решение», - сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.Фото: КГХ