Происшествия 27.04.2023 в 11:05

В Улан-Удэ мужчина разгуливал по кладбищу с ножом

Возможно, горожанин был не в себе
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ мужчина разгуливал по кладбищу с ножом
В Улан-Удэ сотрудники МАУ «Специализированная служба» на кладбище «Центральное» заметили подозрительного мужчину, гуляющего с ножом в руках. Пройдя на середину кладбища, он лег на землю, а на вопросы работников кладбища пригрозил ножом.

«Прибывшие на место полицейские полиции изъяли у мужчины нож, а скорая помощь увезла его в медицинское учреждение. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято правовое решение», - сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.

Фото: КГХ

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