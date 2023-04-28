Происшествия 28.04.2023 в 09:23

Жительница Улан-Удэ из мести сожгла дом знакомого

Ущерб от действий злоумышленницы превысил 2 млн рублей
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ из мести сожгла дом знакомого
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 54-летней жительницы Улан-Удэ. Женщина обвинялась в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2022 года женщина пришла в дом знакомого, чтобы уговорить его отозвать заявление из полиции о краже телефона ее мужем. Не обнаружив хозяина, гражданка из чувства мести подожгла картонные коробки на веранде и скрылась. Огонь быстро разгорелся и уничтожил дом и иное имущество потерпевшего. Общий ущерб составил 2,3 млн рублей.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка. Также удовлетворен иск о взыскании с осужденной в пользу потерпевшего суммы причиненного ущерба.

Фото: pixabay.com
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