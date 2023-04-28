Жительница Улан-Удэ из мести сожгла дом знакомого

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 54-летней жительницы Улан-Удэ. Женщина обвинялась в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2022 года женщина пришла в дом знакомого, чтобы уговорить его отозвать заявление из полиции о краже телефона ее мужем. Не обнаружив хозяина, гражданка из чувства мести подожгла картонные коробки на веранде и скрылась. Огонь быстро разгорелся и уничтожил дом и иное имущество потерпевшего. Общий ущерб составил 2,3 млн рублей.Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка. Также удовлетворен иск о взыскании с осужденной в пользу потерпевшего суммы причиненного ущерба.Фото: pixabay.com