«Мы продавали людям смерть»

Никто из нас не застрахован от ошибок, каждый может оступиться. Именно это и произошло с одной компанией молодых ребят. Специально для «Номер один» они рассказали о пережитых кошмарах в надежде помочь тем, кого еще можно спасти.Как мы все знаем, на территории России оборот наркотических средств запрещен, за нарушение запрета грозит уголовное дело и большой срок. По данным МВД, полицейские в прошлом году раскрыли более 90,5 тыс. преступлений в этой сфере, изъяли 32,7 тонны сильнодействующих и психотропных веществ и их аналогов.К сожалению, несмотря на закон, есть люди, употребляющие и распространяющие запрещенные вещества. По некоторым данным, больше всего потребителей запрещенных веществ в России - 1,8 млн человек. Не исключено, что статистика может быть частично занижена из-за невозможности подтверждения каждого случая. Средний возраст употребляющих - молодежь от 16 до 25 лет.Парни росли на глазах друг у друга, жили в одном районе, ходили в местную школу. После уроков играли в футбол и бегали на детской площадке. В общем, занимались всем тем, чем положено среднестатистическим детям. Со временем кто-то ушел после девятого в колледж, остальные продолжили подготовку к ЕГЭ.- Предложение о «работе» поступило от моего друга детства Саши. Мы встретились в перерыве между лекциями, говорили о своих буднях. Но в какой-то момент он резко начал рассказывать о том, чем занимается в свободное время. Ему нужен был напарник. Тогда я еще не понимал, зачем именно. Думал, что он просто боится работать один. Не стану скрывать, я быстро согласился, - вспоминает Олег Каримов.В те годы волна незаконного заработка обрушилась на Россию эпидемией. Наркопреступность вербовала студентов и школьников, легко соблазняющихся иллюзией быстрого дохода. Наняться на такую «работу» можно было через популярный мессенджер. Вместе с этим появилось и одно из наиболее страшных запрещенных веществ, получившее широкое распространение за счет доступности и сильного влияния на психику. «Смерть» создавалась подпольно и быстро заполонила весь рынок некачественным веществом.- Тогда представители магазинов еще не запрашивали паспортных данных. Я помню, что их сотрудник перечислил нам правила. Мы с ними ознакомились и сказали: «Да, все ясно, готовы работать». После этого администратор скинул нам первые координаты товара, - продолжает Олег.Ребята были не первыми, кто стал заниматься подобным. Улан-Удэ кишел подозрительными компаниями молодых людей, околачивающихся на задворках жилых массивов. Как и все дети, они стали рассказывать друг другу о своих противоречивых впечатлениях. Тем самым привлекая все больше друзей. По итогу собралась шайка-лейка из четырех человек. Частенько делились по двое, чтобы не привлекать к себе особого внимания.По одному из правил, обозначенных магазином, запрещалось работать в одном районе города. Приходилось постоянно менять место дислокации. Парни вспомнили немалое количество тяжелых дней. Но были и такие, которые заполнились больше всего.- Я знал, что они работают на незаконный магазин. Долгое время не соглашался помогать, но иногда составлял компанию во время прогулок. И оно как-то само закрутилось. Сам не заметил, как начал с ними прятать «посылки». Наступила зима. Работали вечером, завывала метель. Мы были на окраине города. Под конец вылазки я не чувствовал ни рук, ни ног. Позже мы еще потерялись в лабиринтах частного сектора. Но это еще не самый ужасный момент. Когда мы пошли в другой раз, судя по всему, в городе произошло преступление. Весь Улан-Удэ оцепили. Полиция стояла повсюду. Буквально на каждом углу. Даже не знаю, кого я боялся больше, их или гопников, - делится Дмитрий Рыльков.Для ребят, занимающихся транспортировкой незаконных наркотических средств, зачастую большую опасность представляла городская шпана. Дворовые блюстители закона жесткого избивали молодежь за распространение «смерти».- Незаконный заработок набрал популярность. Вслед за ним по всему интернету стали появляться видеозаписи, как на улицах наказывают подобных нам. Доставщиков отлавливали гопники, они могли сделать с тобой все что угодно. Жестоко избить, сломать пальцы, ребра, изнасиловать, справить нужду на лицо, отрезать волосы. Никто тебя бы не защитил. Ты ведь не пойдешь после такого в полицию и не скажешь им: «Мне сломали руки за то, что я прятал в общественных местах запрещенные вещества за деньги, помогите», - говорит Дима.Рано или поздно в любой истории наступает переломный момент. И для каждого из парней судьба подготовила свой случай.Как мы помним, изначально в незаконный вид деятельности ребят втянул их друг детства Александр Белов. Он частенько скидывал всю грязную работу на своих напарников. Но они даже не подозревали, чем он действительно занимается тайно от остальных.- Саша воровал товар. Хотел нажиться по полной. Брал большое количество «посылок», говорил администратору, что разнес их, и получал за это деньги. Позже я узнал, что он крал сразу из нескольких магазинов. Так, у него под диваном накопилось веществ на 150 тыс. рублей. «Диванный секрет» стал его буквально убивать. У него не было возможности продать столько товара самостоятельно, к тому же он стал его употреблять. Когда все магазины поняли, кто ворует, он начал бояться за свою жизнь, - вспоминает Каримов.Выбросить украденное в таком огромном количестве было невозможно. Олег нашел людей по ту сторону баррикад, которые могли бы взять у него все бесплатно. Это был страшный «подарок» на Рождество.- Я знал ребят, которые покупают. Саша закопал большую «посылку» рядом со своим домом. Парни подъехали на машине и все забрали. Одного из них я давно знал. Решил проведать приблизительно через месяц. Он часто «уничтожал свою жизнь» в квартире покойной бабушки. Когда я зашел, в помещении стоял тошнотворный запах чего-то химического. Пацан похудел на 40 кг, был похож на ходячий труп. Обоев нигде не было, он сорвал их и расписал все стены баллончиком с краской. Даже на полу были надписи. Повсюду стояли стеклянные банки с уриной. Сам он спал на коврике для йоги в углу кухни. У меня нет слов, чтобы описать, какое ужасное впечатление у меня осталось от встречи. В коридоре перед уходом я спросил его: «Ты понимаешь, что ты так умрешь?». Он ответил: «Олег, говори тише, в этом парке нас могут услышать». Я посмотрел на голые стены в прихожей, по спине покатился холодный пот, - с дрожью в голосе рассказывает Олег.Хотелось ему тогда просто вернуться домой. Но соблазн попробовать чуть-чуть «на дорожку» оказался сильнее. Он провел в той квартире три дня. Когда находился в шаге от смерти, его вытащили друзья, заподозрив, где он проводит время. После этого Каримов сжег свою sim-карту и удалил аккаунт в анонимном мессенджере. Больше он с этим не связывался.Спустя месяц в шаге от тюрьмы оказался Дима Рыльков. В последний раз он с друзьями пошел разносить «посылки» по частному сектору.- Тогда мы были вчетвером. Нас «спалили» дачники. Они подумали, что мы домушники, и вызвали полицию. Подъехала машина, нас стали проверять. Я был единственным, в чьих карманах почти ничего не было. У парней были огромные кульки с товаром. Их бы посадили пожизненно. Я побежал, чтобы отвлечь на себя внимание, так как по весу в кармане мог сослаться на то, что лишь иногда употребляю. Промчался по всему ДНТ, но в итоге попался. Полицейские отвезли меня в отделение. Пришлось взять вину на себя. Хоть я не видел для себя жизни после тюрьмы, - вспоминает Дима.Позже, сославшись на давление при допросах, Дима попросил назначить другого следователя. Он рассказал ему всю правду о том, почему побежал и чем занимался. Возможно, должностному лицу стало жаль 17-летнего парня. Рылькова отпустили как свидетеля против неустановленного лица. Парень сразу бросил свою незаконную деятельность и больше никогда не связывался с подобным. Бывший наркокурьер рассказал, что встретил спасшего его от тюрьмы следователя через несколько лет.- Я шел с вручения диплома. На соседней улице проходил тот следователь. Мы узнали друг друга. Я кивнул ему в знак благодарности и показал, что держу в руках красный диплом. Он ничего мне тогда не сказал, но, думаю, понял, что не зря дал мне второй шанс. Подходя к дому, я заплакал. Если бы он тогда меня не отпустил, если бы меня посадили… Я буквально готовился тогда к смерти. Сейчас у меня есть высшее образование, любимая девушка и настоящая работа с официальной зарплатой, - говорит Дмитрий.Благодаря своим товарищам Александр Белов вышел сухим из воды. Его не поймала ни полиция, ни представители магазинов, на которых он работал. По словам парней, у него есть официальная работа в одном из местных заведений. К сожалению, друзья неоднократно видят его как пьяным, так и под действием запрещенных веществ. Саша продолжает день за днем уничтожать себя. На а как же четвертый друг?- Его звали Андрей. Когда мы все бросили работать, он как раз собирался на службу в другой город. Через год, когда связь с ним окончательно пропала, мы узнали от Саши, что его посадили в тюрьму. Андрей продолжил заниматься «работой» и употреблял время от времени. Долго это не продлилось. Ему дали больше 15 лет. На свободу он выйдет ближе к своим 40 годам, - рассказывают парни.Из четверых только двое наладили жизнь. В какой-то момент каждый из них находился на грани. Олегу и Дмитрию повезло, но взамен они стали свидетелями того, как судьбы их близких друзей ломаются навсегда. Рассказывая все это, ребята неоднократно говорили: «Мы продавали смерть другим людям». Парни жалеют, что в юности столкнулись с незаконным видом дохода. Пережитое навсегда будет раздаваться эхом в воспоминаниях: «Мы надеемся, что эта история поможет другим. Если кто-то вдруг замешан в подобном - остановитесь! Вы убьете тысячи других жизней и уничтожите свою собственную».Фото: pixabay.com