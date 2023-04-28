Происшествия 28.04.2023 в 14:37

Жители Бурятии попались на новые уловки мошенников

Граждане ставят приложения, дающие злоумышленникам доступ к телефону
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии попались на новые уловки мошенников
Днем 27 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 43-летнего горожанина, ставшего жертвой мошенников. Как рассказали в МВД Бурятии, по рекомендации лже-сотрудника банка он установил программу, в реальности применяющуюся для удаленного доступа и управления мобильным устройством. Вскоре мужчина обнаружил, что на его имя в банке оформили займ на 784 тысяч рублей. Деньги сразу же были списаны неизвестными.

На аналогичную уловку мошенников попалась и 33-летняя жительница Хоринского района. Интернет-преступники, представлявшиеся поочередно сотрудниками полиции, ФСБ и банка, убедили её в необходимости содействия в изобличении лиц, пытавшихся, по легенде, взять на неё кредит. Для этого они также попросили гражданку установить приложение удаленного доступа, с помощью которого впоследствии похитили со счета женщины кредитные средства в размере 98 тысяч рублей.

Не подозревая о случившемся, сельчанка на следующий день посетила финансовое учреждение, где оформила кредитную карту лимитом в 150 тысяч рублей. 97,5 тысяч рублей из них она, по указке вновь позвонивших злоумышленников, обналичила и перечислила на озвученные электронные кошельки. Оставшиеся на карте деньги были использованы мошенниками для покупки в интернет-магазине дорогостоящих часов.

После пришедшего на телефон потерпевшей уведомления о совершении покупки обман вскрылся, и гражданка обратилась в полицию. Там она узнала о хищении преступниками ранее взятого ею займа.

«По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полицейские призывают граждан остерегаться действий мошенников, которые сообщают об оформлении неизвестными на ваше имя кредита, а затем предлагают установить мобильное приложение, якобы, в целях защиты средств на банковских счетах. В действительности, таким способом они завладевают доступом к вашему телефону и похищают деньги», - предупреждают в МВД Бурятии.

Фото: pixabay.com
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