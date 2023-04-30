В центре Улан-Удэ загорелся «ШашлыкоFF»

Как сообщили в управлении МЧС по Бурятии, В 13:02 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на кухне кафе по улице Ленина в Улан-Удэ. На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчеты. Посетители кафе эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.В настоящее время открытое горение ликвидировано, на месте работают дознаватели МЧС России.Фото: МЧС по Бурятии