Происшествия 30.04.2023 в 15:13

В центре Улан-Удэ загорелся «ШашлыкоFF»

Информации о пострадавших пока нет
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Текст: Станислав Сергеев
В центре Улан-Удэ загорелся «ШашлыкоFF»
Как сообщили в управлении МЧС по Бурятии, В 13:02 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на кухне кафе по улице Ленина в Улан-Удэ. На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчеты. Посетители кафе эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, на месте работают дознаватели МЧС России.

Фото: МЧС по Бурятии
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