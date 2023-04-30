Улан-удэнка рассказала том, как прохожие спасли ее мужа от смерти

В паблике "Аноним 03", жительница города Улан-Удэ поделилась своей историей. По словам женщины, два дня назад на ее мужа напал неадекватный человек с ножом. Если бы не помощь неравнодушных людей, мужчина мог истечь кровью и умереть на месте, не дождавшись приезда скорой.«Позавчера моему мужу спасли жизнь! Вечером моему мужу, около одного из наших магазинов, один неадекватный недочеловек нанес ножевое ранение…Я хочу от чистого сердца и от всей души поблагодарить людей, которые были рядом с ним и оказали ему первую медицинскую помощь. Если бы не вы, исход был бы очень печальный для нашей семьи, девушка-фельдшер, которая оказалась рядом там по счастливой случайности, может быть, вы откликнитесь в комментариях. И, конечно же, огромнейшее спасибо нашим врачам БСМП, вы настоящие спасатели, вы сделали всё, вы спасли человека! и не оставили жену без мужа и сына без отца! Спасибо вам огромное добрые люди. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, пусть в вашей жизни будет лишь радость и счастье!»- пишет автор анонимного поста.Фото: "Номер один"