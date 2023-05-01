Житель Бурятии отдал лже-фсбшнику 2,3 млн рублей

Об очередном случае интернет-мошенничества с причинением крупного ущерба сообщила вчера прокуратура Бурятии.«Жителю Улан-Удэ в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Звонивший пояснил, что мошенники оформили кредит на имя гражданина. Чтобы сохранить деньги, ему необходимо получить кредит и перевести средства на указанный звонившим страховой счет. Потерпевший, выполняя предложение злоумышленника, оформил кредит в банке и перевел 2,3 млн рублей на счет мошенника», - рассказали в прокуратуре.Всего с начала года в Бурятии жертвами интернет-преступников стали 639 жителей (+52 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 153 млн рублей (+11 млн рублей за последнюю неделю).Фото: «Номер один»