Происшествия 02.05.2023 в 10:41

В Бурятии водитель перепутал педали и врезался в дом

Мужчину госпитализировали с травмами
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель перепутал педали и врезался в дом
Два ДТП с участием водителей без прав произошло в минувшее воскресенье в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в Еравнинском районе 17-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», ехавший по подъездной дороге к селу Тулдун, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.


Вечером того же дня на ул. Первомайской в селе Новая Брянь 55-летний «бесправный» водитель автомобиля «ВАЗ-2121» врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. По словам водителя, он перепутал педали.

Фото: ГИБДД Бурятии
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