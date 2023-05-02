В Бурятии водитель перепутал педали и врезался в дом

Два ДТП с участием водителей без прав произошло в минувшее воскресенье в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в Еравнинском районе 17-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», ехавший по подъездной дороге к селу Тулдун, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.





Вечером того же дня на ул. Первомайской в селе Новая Брянь 55-летний «бесправный» водитель автомобиля «ВАЗ-2121» врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. По словам водителя, он перепутал педали.Фото: ГИБДД Бурятии