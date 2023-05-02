Происшествия 02.05.2023 в 11:14

Житель Бурятии развел костер, чтобы согреться и устроил крупный пожар

Возгорание тушили 105 человек
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Текст: Евгения Гармаева
Житель Бурятии развел костер, чтобы согреться и устроил крупный пожар

За 1 мая произошли два пожара в Селенгинском и Заиграевском районах. Удалось обнаружить виновника одного из возгораний.

«Оказалось, что житель села Средний Убукун направлялся домой через поле и решил развести костёр, чтобы согреться. Сильным порывом ветра костёр разгорелся, быстро распространился и перешёл на лесной фонд. Сотрудники Селенгинского лесхоза, лесничества и МВД оперативно выехали на возгорание. На месте они обнаружили мужчину, который разводил костёр уже в другом месте»,

- рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Пожар тушили силами 105 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовали 14 единиц лесопожарной техники. К вечеру возгорание удалось ликвидировать на площади 85 га. В отношении виновника лесного пожара составлен административный протокол. Теперь сельчанину грозит штраф от 10 тысяч рублей. Вдобавок он обязан возместить ущерб, причинённый лесному фонду.

В Заиграевском районе пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 20 человек из числа лесной охраны. Задействовано 6 единиц лесопожарной техники. Небольшое возгорание оперативно ликвидировали.

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Фото: РАЛХ

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РАЛХ Лесной пожар

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