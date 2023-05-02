Происшествия 02.05.2023 в 14:26
Пьяный улан-удэнец катался по городу на угнанном автомобиле
Злоумышленника задержали росгвардейцы
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ патрулирующие улицы сотрудники Росгвардии получили ориентировку на угнанный автомобиль. Вскоре на ул. Забайкальской один из экипажей заметил подходящую под описание иномарку. Её водитель, увидев преследование, свернул с дороги во дворы, где и был заблокирован. Злоумышленника задержали.
«Угонщиком оказался 25-летний улан-удэнец, он был пьян. Как выяснилось, мужчина похитил у супруги брата ключи от автомобиля, угнал его и катался со знакомыми, распивая спиртные напитки. В результате нетрезвого вождения никто не пострадал», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Угонщиком оказался 25-летний улан-удэнец, он был пьян. Как выяснилось, мужчина похитил у супруги брата ключи от автомобиля, угнал его и катался со знакомыми, распивая спиртные напитки. В результате нетрезвого вождения никто не пострадал», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиугон