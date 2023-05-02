Происшествия 02.05.2023 в 15:18
В Улан-Удэ агрессивный алабай может подвести чиновников под статью
Нападение собаки на школьников не осталось без внимания следователей
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту нападения алабая на школьников в Улан-Удэ.
«В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления наделены полномочия в сфере обращения с бездомными животными, а также административного контроля за владельцами, нарушающими правила выгула домашних животных. Данный факт нападения собаки на детей может свидетельствовать о том, что ответственными должностными лицами ненадлежащим образом исполняются возложенные на них обязанности в указанной сфере. В рамках проверки будет установлена полная картина происшествия, после чего действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления будет дана правовая оценка», - рассказали в следственном ведомстве.
Напомним, сегодня утром на улице Залесной алабай с ошейником напал на две группы школьников. Сначала жертвами агрессивного животного стали четверо мальчишек. Собака покусала двоих из них, еще двое подростков отделались порванной одеждой. Чуть позже собака набросилась на двух девочек, они серьезно не пострадали.
На место происшествия прибыли представители администрации города и сотрудники служб отлова. Они приступили к поиску собаки и ее хозяина. Для их розыска даже задействовали квадрокоптер.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления наделены полномочия в сфере обращения с бездомными животными, а также административного контроля за владельцами, нарушающими правила выгула домашних животных. Данный факт нападения собаки на детей может свидетельствовать о том, что ответственными должностными лицами ненадлежащим образом исполняются возложенные на них обязанности в указанной сфере. В рамках проверки будет установлена полная картина происшествия, после чего действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления будет дана правовая оценка», - рассказали в следственном ведомстве.
Напомним, сегодня утром на улице Залесной алабай с ошейником напал на две группы школьников. Сначала жертвами агрессивного животного стали четверо мальчишек. Собака покусала двоих из них, еще двое подростков отделались порванной одеждой. Чуть позже собака набросилась на двух девочек, они серьезно не пострадали.
На место происшествия прибыли представители администрации города и сотрудники служб отлова. Они приступили к поиску собаки и ее хозяина. Для их розыска даже задействовали квадрокоптер.
Фото: мэрия Улан-Удэ