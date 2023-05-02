В Улан-Удэ алабай напал на группу школьников

Сегодня около 8 утра на ул. Залесная в Улан-Удэ собака породы алабай напала на детей, которые шли в школу. Как сообщили в мэрии города, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Комитета городского хозяйства и администрации района. Сейчас на месте работают 8 бригад по отлову, сотрудники администрации уточняют все детали произошедшего, устанавливается хозяин собаки. По словам пострадавших детей, собака была бело-серого окраса и с ошейником.





- Двое детей после осмотра в ДРКБ поехали ставить прививки. Остальным нанесён имущественный ущерб, так как собака порвала одежду. Очень просим всех неравнодушных горожан сообщить информацию о данной собаке и её хозяине по номеру: 8-902-164-98-69. Собака представляет угрозу для общества, - сказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Как уточнили в мэрии, для поиска животного будет задействован квадрокоптер.Фото: мэрия Улан-Удэ