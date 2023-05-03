Житель Бурятии лишился свободы и автомобиля из-за неправильной оценки своего состояния

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Муйского района, обвиняемого в пьяном вождении.«В октябре 2021 года гражданин был осужден за управление транспортом в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в январе 2023 года после употребления утром спиртного днем он вновь сел за руль автомобиля, полагая, что протрезвел. Вскоре нарушитель был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года. Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля марки «Киа Рио», который принадлежал осужденному.Фото: «Номер один»