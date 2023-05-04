Житель Бурятии легко отделался за смерть 9 человек

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, мужчина хранил у себя дома на станции Таловка Прибайкальского района около 4 литров технической жидкости, в составе которой содержалось ядовитое вещество – метиловый спирт (метанол). В конце 2021 – начале 2022 года около полутора литров этой жидкости он перелил соседу, а остатки отвез в село Тапхар Иволгинского района, где передал знакомому.







Позже сосед, работая на лесной деляне, вместе с другими рабочими употребил жидкость внутрь в качестве алкоголя. В результате от острого отравления ядовитыми веществами скончались четыре человека из их компании. Житель села Тапхар также с приятелями принялся употреблять полученную жидкость внутрь, и вследствие действия метанола скончались пятеро человек

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в двух преступлениях, квалифицированных по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также ему инкриминировали ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: Следственный комитет Бурятии