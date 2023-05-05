Происшествия 05.05.2023 в 10:38

В Улан-Удэ на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

Наезд произошел на улице Борсоева
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину
Смертельное ДТП произошло сегодня около 9.40 утра на ул. Борсоева в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на нерегулируемом пешеходном переходе 42-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» сбила 61-летнего мужчину. Пешеход получил тяжёлые травмы и скончался до приезда скорой помощи.


Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фото: ГИБДД Бурятии
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