В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину

В Бурятии полиция разыскивает 48-летнего Мунко Жалсанова. В конце марта он ушел из дома по ул. Тюленина в Улан-Удэ и не вернулся.Заявление о его пропаже поступило 3 мая. Родственница рассказала полицейским, что ранее мужчина уходил и, возможно, устроился на работу на животноводческую стоянку либо лесозаготовку в каком-то из районов республики.Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-390-60-60, 8-983-535-60-91 или 102 (112).