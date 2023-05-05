Происшествия 05.05.2023 в 16:35

В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину

Житель Улан-Удэ ушел из дома в конце марта и не вернулся
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину
В Бурятии полиция разыскивает 48-летнего Мунко Жалсанова. В конце марта он ушел из дома по ул. Тюленина в Улан-Удэ и не вернулся.

Заявление о его пропаже поступило 3 мая. Родственница рассказала полицейским, что ранее мужчина уходил и, возможно, устроился на работу на животноводческую стоянку либо лесозаготовку в каком-то из районов республики.

Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-390-60-60, 8-983-535-60-91 или 102 (112).

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