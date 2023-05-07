В Бурятии учитель физкультуры шлепнул ученицу

Противоречивый инцидент произошел еще в апреле. Однако видео, которое выложила несовершеннолетняя ученица активно распространилось только вчера.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в Бурятии 66-летний физрук стал испытывать симпатию к семикласснице. Чтобы хоть как-то привлечь внимание юной девочки, пожилой мужчина не придумал ничего лучше, чем шлепнуть ребенка по ягодицам. После этого девочка попросила объяснений у учителя физкультуры, на что он ответил следующее.

«Честно? Не обидишься? Только не обижайся. Я на ушко скажу. Не бойся, не укушу. Ты мне очень приятна. Честно сказать, очень симпатична. Поэтому я хотел вот этим привлечь твое внимание, поняла? Но это было грубо с моей стороны», - говорит учитель на видео.

Разговор между ними несовершеннолетняя записала на видео. Как оказалось - не зря. Информация о произошедшем дошла до полиции. Учитель стал отрицать свою симпатию к ребенку, утверждая, что ударил ее по ягодицам в воспитательных целях.

Но благодаря распространившемуся видео с их диалогом, все стало ясно. Мужчину уволили из школы. Проверка по факту происшествия ведется правоохранительными органами.





Фото: Номер один