Происшествия 07.05.2023 в 12:40

В Мухоршибирском районе вновь проблемы с коровами

На этот раз одна из них увязла в грязи
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Текст: Номер один
В Мухоршибирском районе вновь проблемы с коровами
В пойме реки Мухоршибирка возле моста по улице Доржиева корова настолько увязла в грязи, что была не в состоянии выбраться самостоятельно. В связи с этим правительственная вайбер-группа Мухоршибирь-инфо.24/7 распространила информацию.

«Хозяева, срочно откликнитесь, корова пока жива, нужно ее оттуда вытягивать»,

- отмечается в сообщении со ссылкой на администрацию Мухоршибирского поселения.
Проблемы с крупным рогатым скотом в Мухоршибирском районе стали не редкостью. Напомним, накануне в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо 24/7» рассказали о страшной находке - у реки Хилок лежали несколько мертвых коров. Место посетили сотрудники Главного управления ветеринарии республики. Они забрали трупы животных на утилизацию и начали разбираться в причинах произошедшего.

«По предварительным данным животные погибли от истощения. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащую утилизацию биологических отходов, служба Россельхознадзора определяет меру пресечения по данному нарушению. Ветеринарными специалистами были отобраны пробы для исключения особо опасных болезней животных»,

- сообщили тогда в управлении.


Фото: Мухоршибирь-инфо 24/7




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