В Мухоршибирском районе вновь проблемы с коровами

«Хозяева, срочно откликнитесь, корова пока жива, нужно ее оттуда вытягивать», - отмечается в сообщении со ссылкой на администрацию Мухоршибирского поселения.



Проблемы с крупным рогатым скотом в Мухоршибирском районе стали не редкостью. Напомним,

накануне в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо 24/7» рассказали о страшной находке - у реки Хилок лежали несколько мертвых коров. Место посетили сотрудники Главного управления ветеринарии республики. Они забрали трупы животных на утилизацию и начали разбираться в причинах произошедшего.

В пойме реки Мухоршибирка возле моста по улице Доржиева корова настолько увязла в грязи, что была не в состоянии выбраться самостоятельно. В связи с этим правительственная вайбер-группа Мухоршибирь-инфо.24/7 распространила информацию.

«По предварительным данным животные погибли от истощения. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащую утилизацию биологических отходов, служба Россельхознадзора определяет меру пресечения по данному нарушению. Ветеринарными специалистами были отобраны пробы для исключения особо опасных болезней животных», - сообщили тогда в управлении.



