Происшествия 07.05.2023 в 12:40
В Мухоршибирском районе вновь проблемы с коровами
На этот раз одна из них увязла в грязи
Текст: Номер один
В пойме реки Мухоршибирка возле моста по улице Доржиева корова настолько увязла в грязи, что была не в состоянии выбраться самостоятельно. В связи с этим правительственная вайбер-группа Мухоршибирь-инфо.24/7 распространила информацию.
Фото: Мухоршибирь-инфо 24/7
Проблемы с крупным рогатым скотом в Мухоршибирском районе стали не редкостью. Напомним, накануне в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо 24/7» рассказали о страшной находке - у реки Хилок лежали несколько мертвых коров. Место посетили сотрудники Главного управления ветеринарии республики. Они забрали трупы животных на утилизацию и начали разбираться в причинах произошедшего.
«Хозяева, срочно откликнитесь, корова пока жива, нужно ее оттуда вытягивать»,- отмечается в сообщении со ссылкой на администрацию Мухоршибирского поселения.
«По предварительным данным животные погибли от истощения. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащую утилизацию биологических отходов, служба Россельхознадзора определяет меру пресечения по данному нарушению. Ветеринарными специалистами были отобраны пробы для исключения особо опасных болезней животных»,- сообщили тогда в управлении.
Фото: Мухоршибирь-инфо 24/7