В Бурятии пожарные вновь сразились с огнем

Как сообщает «Республиканское агентство лесного хозяйства» за прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Еравнинском районе. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В тушении из числа лесной охраны и привлеченных участие принимали 20 человек. Было задействовано 6 единиц техники.

Напомним, накануне еще один сложный лесной пожар был ликвидирован на территории Улан-Удэнского лесничества вблизи ДНТ "Учитель". Из-за сильного ветра он быстро распространился в гору. Причиной возгорания стали линейные объекты. На тушении работало 84 человека и целых 14 единиц техники. Площадь тушения растянулась на 10 га.

На сегодняшний день пожар был зафиксирован в Прибайкальском национальном парке. Возгорание произошло из-за четверых московских туристов. Они пытались уничтожить снятого с одежды клеща. После чего не смогли справиться с пламенем и позвонили спасателям. На место выдвинулись два государственных инспектора в области охраны окружающей среды участкового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и 30 пожарных-десантников ФБУ «Авиалесоохрана».

Отметим, что сейчас в республике введен особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнем. Доступ в лес ограничен.

Фото: Номер один