В Улан-Удэ водитель сбил 9-летнего мальчика на велосипеде

Сегодня в Улан-Удэ на улице Конечная произошло ДТП. Об этом сообщают в местных пабликах. По предварительным данным, сегодня около 14 часов 25-летний водитель автомобиля "Тойота", не имеющий права управления ТС, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.

«В результате ДТП мальчик 2014 года рождения с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на ГИБДД Бурятии.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.









Фото: скриншот из видео