Происшествия 08.05.2023 в 18:10
В Улан-Удэ водитель сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
Момент ДТП попал на видео. Ребенка доставили в больницу
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в Улан-Удэ на улице Конечная произошло ДТП. Об этом сообщают в местных пабликах. По предварительным данным, сегодня около 14 часов 25-летний водитель автомобиля "Тойота", не имеющий права управления ТС, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.
«В результате ДТП мальчик 2014 года рождения с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на ГИБДД Бурятии.
Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.
Фото: скриншот из видео
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