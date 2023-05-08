В Улан-Удэ очевидцы сообщают, что неизвестный на улице приставал к девочке-подростку

В столице Бурятии жители «сотых» бьют тревогу. В местном чате опубликовали сообщение, в котором говорится, что взрослый мужчина пытался увести девочку-подростка в неизвестном направлении. По словам горожан, мужчина был замечен в 105 квартале: он вышел из магазина и прижимал к себе девочку, на вид лет 15-16 лет.

«Со слов очевидцев: девочка пошла в магазин за хлебом, там к ней пристал мужчина и попытался ее увести. Подозрительную пару заметил прохожий и криками привлек внимание. Тогда мужчина, который пытался увести девочку, скрылся на стройке»,

- рассказали в группе "Весь Улан-Удэ"



оворится, что сейчас неизвестного ищут жильцы дома, и что инцидент передан в полицию. Информация уточняется.





Фото: pixabay.com

Информацию об инциденте опубликовали в группе "Жилкомфорт 105 квартал". Граждан просят быть бдительнее. Г