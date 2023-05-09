В Улан-Удэ потерялась 80-летняя бабушка

Сегодня, 9 мая, в Улан-Удэ пропала Ловушкина (Сергейчева) Любовь Алексеевна 1942 года рождения. Она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Одежда: возможно красная или коричневая кофта, серые с белым узором рейтузы, красные тапки, серая шапка.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по номеру инфорга Ирины («Мальта») 89240108346, либо по номеру горячей линии 8 800 700 54 52 или по телефону 112. Нужна помощь добровольцев.











Фото: "Лиза Алерт" в Республике Бурятия