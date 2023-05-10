Происшествия 10.05.2023 в 11:14

В Улан-Удэ нашлась 80-летняя бабушка, потерявшаяся в День Победы

«Найдена, жива!» - сообщили волонтеры «Лиза Алерт»
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ нашлась 80-летняя бабушка, потерявшаяся в День Победы

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Республике Бурятия сообщают, что горожанка 1942 года рождения, которая пропала 9 мая, найдена. «Лиза Алерт» благодарит всех, кто принял участие в поисках.

В Улан-Удэ потерялась 80-летняя бабушка
09.05.2023 в 16:57
Как сообщал «Номер один», накануне 80-летняя жительница вышла из дома и не вернулась. Ситуацию осложнял тот факт, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи, а также у нее могла случиться потеря памяти. К счастью, поиски бабушки окончились благополучно.





Фото: pixabay.com

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