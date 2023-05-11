В Бурятии экс-чиновницу заставили вернуть полученные взятки

Муйский райсуд удовлетворил иск прокуратуры Бурятии о взыскании с бывшей чиновницы администрации в доход государства суммы полученных взяток. Решение суда уже вступило в законную силу, сообщили в надзорном ведомстве.Женщину, которая в администрации отвечала за предоставление социальных выплат гражданам для переселения из аварийного жилья, судили в 2022 году. Суд признал ее виновной в получении от четырех граждан взяток на общую сумму 410 тыс. рублей за отказ от проверки достоверности представленных документов на приобретаемое жилье по заведомо мнимым сделкам. Экс-чиновницу приговорили к 8 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 600 тыс. рублей. Также ее лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет.Фото: «Номер один»