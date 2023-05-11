Происшествия 11.05.2023 в 14:48

Жителя Улан-Удэ отправили в колонию за неуплату алиментов

Мужчина имел доход, но упорно не выплачивал деньги на содержание дочери
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Текст: Константин Воронов
Жителя Улан-Удэ отправили в колонию за неуплату алиментов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в неуплате алиментов.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина был лишен родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. Его обязали уплачивать алименты на ее содержание, однако он этого не делал, за что привлекался к административной ответственности.

«Не сделав должных выводов, мужчина без уважительных причин не исполнял алиментные обязательства, имея при этом неофициальный доход и реальную возможность производить ежемесячные выплаты», - отметили в надзорном ведомстве.

Суд признал горожанина виновным и приговорил его к 4 месяцам колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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