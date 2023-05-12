Происшествия 12.05.2023 в 14:58
В Бурятии бандиты отомстили бизнесмену, расстрелявшему их приятеля из автомата
Следователи озвучили жуткие подробности криминальных разборок в селе Багдарин
Текст: Константин Воронов
1-й отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых представителей криминальной среды в возрасте от 28 до 35 лет. Мужчин обвиняют в целом ряде преступлений: вымогательстве, покушении на убийство с особой жестокостью, мошенничестве, незаконном хранении наркотиков и боеприпасов.
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемые являлись представителями уголовно-преступной среды и пользовались в ней определенным криминальным авторитетом. В апреле 2021 года во время встречи с жителем села Багдарин, угрожая ему физическим насилием, они потребовали безвозмездно передать в их собственность принадлежавшее потерпевшему здание СТО стоимостью 2 млн. рублей. Один из злоумышленников, подкрепляя угрозы, ударил мужчину кулаком по голове. После такого «наезда» бизнесмен согласился выполнить требования рэкетиров.
Однако позднее мужчина передумал. В декабре 2021 года предприниматель взял приобретенный им несколькими годами ранее автомат Калашникова с патронами и направился к злоумышленникам. Войдя в дом, где находились вымогатели, он расстрелял одного из них, выпустив в свою жертву почти полный магазин. От полученных ранений тот скончался в больнице.
Бизнесмена задержали и взяли под стражу. Желая отомстить ему, вымогатели решили расправиться с приятелем мужчины. Они схватили его, отвезли в лес, где нанесли более 50 ударов металлическими прутами по рукам и ногам, причинив ему многочисленные травмы, в том числе открытые переломы костей руки и ноги. В таком состоянии они оставили потерпевшего на морозе в лесу, полагая, что тот до смерти замерзнет. Однако мужчине удалось добраться до автодороги, где ему оказали помощь проезжавшие мимо граждане.
Также из участников преступной группы обвиняется в мошенничестве – обманом он похитил грузовик стоимостью 500 тыс. рублей у местного жителя. Еще один обвиняемый незаконно приобрел и хранил у себя дома гашиш, а также патроны к винтовке, которые были обнаружены и изъяты у него в ходе обыска.
В настоящее время заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Как отметили в прокуратуре, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, бизнесмена, расстрелявшего вымогателя, уже осудили за убийство и незаконное хранение оружия. Мужчина получил 8 лет колонии строгого режима.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемые являлись представителями уголовно-преступной среды и пользовались в ней определенным криминальным авторитетом. В апреле 2021 года во время встречи с жителем села Багдарин, угрожая ему физическим насилием, они потребовали безвозмездно передать в их собственность принадлежавшее потерпевшему здание СТО стоимостью 2 млн. рублей. Один из злоумышленников, подкрепляя угрозы, ударил мужчину кулаком по голове. После такого «наезда» бизнесмен согласился выполнить требования рэкетиров.
Однако позднее мужчина передумал. В декабре 2021 года предприниматель взял приобретенный им несколькими годами ранее автомат Калашникова с патронами и направился к злоумышленникам. Войдя в дом, где находились вымогатели, он расстрелял одного из них, выпустив в свою жертву почти полный магазин. От полученных ранений тот скончался в больнице.
Бизнесмена задержали и взяли под стражу. Желая отомстить ему, вымогатели решили расправиться с приятелем мужчины. Они схватили его, отвезли в лес, где нанесли более 50 ударов металлическими прутами по рукам и ногам, причинив ему многочисленные травмы, в том числе открытые переломы костей руки и ноги. В таком состоянии они оставили потерпевшего на морозе в лесу, полагая, что тот до смерти замерзнет. Однако мужчине удалось добраться до автодороги, где ему оказали помощь проезжавшие мимо граждане.
Также из участников преступной группы обвиняется в мошенничестве – обманом он похитил грузовик стоимостью 500 тыс. рублей у местного жителя. Еще один обвиняемый незаконно приобрел и хранил у себя дома гашиш, а также патроны к винтовке, которые были обнаружены и изъяты у него в ходе обыска.
В настоящее время заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Как отметили в прокуратуре, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, бизнесмена, расстрелявшего вымогателя, уже осудили за убийство и незаконное хранение оружия. Мужчина получил 8 лет колонии строгого режима.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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