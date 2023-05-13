В Иркутске раскрыли банду, организовавшую подпольное казино

Следственный отдел по Куйбышевскому району СУ СК России по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении девяти фигурантов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.2, 3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

В феврале 2021 года правоохранительные органы пресекли деятельность крупного игорного заведения, расположенного в цокольном этаже многоквартирного жилого дома на ул. Красногвардейская в Иркутске. В состав следственно-оперативной группы вошли 200 человек.

Обыски проводились одновременно по 30 адресам: в казино и по местам жительства организаторов и работников игорного заведения.

- Обнаружены и изъяты: 4 покерных стола, 1 игральный стол с рулеткой, 54 игровых автомата с купюроприемниками, игральные фишки и карты, компьютерная техника, сотовые телефоны, флэш-накопители, документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности, а также 450 тысяч рублей. Часть денег была обнаружена в сумке, спрятанной в подвесном потолке одного из помещений казино, - сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержали организаторов, управляющих, контролёров казино, крупье, администраторов и кассиров.

Объем уголовного дела составил 44 тома. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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