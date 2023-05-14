Происшествия 14.05.2023 в 11:25

В Бурятии вынесли приговор матери, по вине которой в огне погибла 4-месячная дочь

29-летняя женщина оставила троих малолетних детей дома без присмотра
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В Бурятии вынесли приговор матери, по вине которой в огне погибла 4-месячная дочь
В Тарбагатайском районе вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в причинении по неосторожности смерти ребенку.

Собранные Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 29-летней местной жительнице, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что женщина проживала в селе Тарбагатай с пятью малолетними детьми и сожителем. 4 февраля 2023 года под вечер взрослые вместе с одним ребенком ушли в гости к соседям, где стали употреблять спиртные напитки. Еще один мальчик ушел в гости к другу. В доме без присмотра матери остались трое малышей. Взрослые долго отсутствовали, в жилище стало холодно, и один из мальчиков решил растопить печь. На поленья в топке он вылил бензин из бутылки, которая стояла на кухне, после чего поджег спичками. Горючая жидкость вспыхнула, пламя вырвалось наружу, отчего произошло возгорание деревянных конструкций дома. 

Два мальчика смогли выбежать на улицу, но внутри осталась 4-месячная девочка, которая погибла.

Приговором суда матери детей назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ, - сообщает бурятский Следком. 

Фото: Следком Бурятии 

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