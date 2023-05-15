Житель Бурятии «похоронил» бывшую жену в соцсетях

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Гусиноозерска. Он обвинялся в неправомерном доступе к компьютерной информации.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в феврале 2022 года мужчина, зная пароль, зашел на страничку бывшей жены в «Одноклассниках». Там он выложил фотографию женщины с траурной лентой, сообщив, что она умерла. В комментариях он указал номер своей банковской карты для сбора пожертвований.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com