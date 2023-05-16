В Улан-Удэ участились случаи угона автомобилей

В 2022 году на территории Железнодорожного района г. Улан-Удэ совершено 36 угонов транспортных средств, что на 24% больше, чем в 2021 году.- В связи с чем, прокуратура района разъясняет, что статьей 166 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). При этом, под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения понимается завладение чужим автомобилем или другим транспортным средством (угон) и поездку на нем без намерения присвоить его целиком или по частям, - разъясняет помощник прокурора Железнодорожного района Юлия Бадмажапова. - Как покушение на угон машины без цели хищения рассматриваются действия лица, пытавшегося взломать замки и системы охранной сигнализации, завести двигатель либо с целью угона начать движение, если действия этого лица были пресечены или по иным независящим от него обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный умысел.В качестве наказания за вышеуказанные правонарушения предусмотрены штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.Фото: "Номер один"