В Улан-Удэ бизнесмена осудили за смерть сантехника

Для обследования фановой трубы канализации работник поднялся на чердак, откуда выбрался на карниз с металлическим покрытием. Не удержавшись на скользкой поверхности, мужчина сорвался и упал вниз с высоты четырех этажей. Полученные травмы оказались смертельными, мужчина умер на месте происшествия. При осмотре в его одежде следователи обнаружили письменную заявку, связку ключей от чердачных помещений и другие предметы.





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя коммерческой фирмы. Бизнесмен обвинялся по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).Происшествие случилось еще зимой 2021 года. Как сообщали тогда в Следственном комитете Бурятии, 36-летний мужчина работал сантехником в местной компании. 3 февраля он обслуживал заявку жителя одного из домов в 111-м микрорайоне Улан-Удэ, который сообщил о неприятном запахе в квартире из системы канализации.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд установил, что «гендиректор компании, оказывающей сантехнические услуги, в нарушение законодательства допустил к работе гражданина, не заключив с ним трудовой договор, не провел обучение и инструктаж по охране труда, не выдал средства индивидуальной защиты».В итоге бизнесмена признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: Следственный комитет Бурятии